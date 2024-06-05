У МОЗ розповіли, яку кількість загиблих воїнів не вдається ідентифікувати

Причини неідентифікації можуть бути різними, - головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Фото: Центр громадського здоров’я

Приблизно 2-3% тіл загиблих українських захисників, отриманих у рамках обмінів, не вдається ідентифікувати. Останки цих людей зберігаються в бюро судово-медичної експертизи доти, доки не будуть пізнані. Про це повідомив в інтерв’ю УП. Життя заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За словами Кузіна, причини неідентифікації можуть бути різними: від відсутності результатів ДНК-експертизи до відсутності збігів із родичами загиблих. Цей процес може тривати тривалий час і може тривати більше року.

Неідентифіковані тіла зберігаються в рефрижераторах по всій країні, і хоча деякі з них можуть бути поховані після року зберігання, це відбувається так, щоб у разі потреби можна було оперативно видати дозвіл на перепоховання.

"Рештки зберігаються на рівні бюро судово-медичної експертизи, допоки не будуть ідентифіковані. Ідентифікація відбувається до останнього, поки ми не доведемо, чиї ці рештки, і не будемо переконані, що ми віддали тіло з метою належного поховання тій родині, яка повинна була його отримати", - підкреслив Кузін.

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