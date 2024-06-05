В Минздраве рассказали, какое количество погибших воинов не удается идентифицировать

Причины неидентификации могут быть разными, – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Приблизительно 2-3% тел погибших украинских защитников, полученных в рамках обменов, не удается идентифицировать. Останки этих людей хранятся в бюро судебно-медицинской экспертизы до тех пор, пока не будут опознаны. Об этом сообщил в интервью УП. Жизнь заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По словам Кузина, причины неидентификации могут быть разными: от отсутствия результатов ДНК-экспертизы до отсутствия совпадений с родственниками погибших. Этот процесс может длиться длительное время и может занять более года.

Неидентифицируемые тела хранятся в рефрижераторах по всей стране, и хотя некоторые из них могут быть похоронены после года хранения, это происходит так, чтобы в случае необходимости можно было оперативно выдать разрешение на перезахоронение.

"Останки сохраняются на уровне бюро судебно-медицинской экспертизы, пока не будут идентифицированы. Идентификация происходит до последнего, пока мы не докажем, чьи эти остатки, и не будем убеждены, что мы отдали тело с целью надлежащего захоронения той семье, которая должна была его получить", - подчеркнул Кузин.

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