Завтра свет снова будут выключать в течение всех суток

В течение суток, 5 июня, в Украине будут действовать стабилизационные отключения.

В среду, 5 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

«Киев, Киевская область, Одесская область, Донецкая область: по указанию Укрэнерго, завтра в течение всех суток будут действовать графики отключений», - говорится в сообщении.

В случае изменений, информация будет обновляться.

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