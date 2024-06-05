В Гоструда объяснили, какие работы относятся к работам на высоте и кто допускается к выполнению этих задач

К выполнению работ на высоте допускаются лица, не младше 18 лет.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, какие работы относятся к работам на высоте и кто допускается к выполнению этих задач.

Согласно требованиям «Правил охраны труда при работе на высоте» (НПАОП 0.00-1.15-07), утвержденным приказом Госгорпромнадзора от 27.03.2007 №62, работы на высоте – работы, выполняемые на высоте 1,3 м и более поверхности почвы, перекрытия или рабочего настила, в том числе с рабочих платформ подъемников и механизмов, а также на расстоянии менее 2 м от неогороженных перепадов на высоте 1,3 м и более.

К выполнению работ на высоте допускаются лица, не младше 18 лет, прошедшие профессиональный отбор в соответствии с Перечнем работ, где есть потребность в профессиональном отборе, медицинское освидетельствование в соответствии с требованиями Положения о медицинском осмотре работников определенных категорий, специальное обучение и проверку знаний по охране труда в соответствии с требованиями Типового положения о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда, обучении и проверке знаний по противопожарной безопасности лиц, выполняющих огневые работы.

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