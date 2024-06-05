СБУ выявила антиукраинскую литературу в сети церковных лавок УПЦ мп

Партии вражеских экземпляров были обнаружены в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве на территории одной из сетей церковных лавок УПЦ (мп).

Источник фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о блокировании канала распространения антиукраинской литературы сетью церковных лавок УПЦ (мп). Среди изъятого – пророссийские издания, которые пропагандировали религиозную нетерпимость и оправдывали войну рф против нашего государства, отмечают в СБУ. По данным следствия, массовое распространение провокативных изданий могло привести к расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине в пользу рф.

На основании собранных доказательств хозяйке одного из магазинов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

Партии вражеских экземпляров были обнаружены в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве на территории одной из сетей церковных лавок УПЦ (мп).

В СБУ отмечают, что владельцы этих магазинов оптом заказывали пропагандистскую литературу в типографии Тернопольщине.

«Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в найденных экземплярах оправдывалась вооруженная агрессия рф против Украины, содержались призывы к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости», - говорится в сообщении.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к взрывной деятельности против Украины.

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