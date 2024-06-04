Парламент поддержал законопроект о компенсациях за уничтоженное имущество

Владельцы уничтоженного имущества на ВОТ и территориях ведения боевых действий смогут подать заявление о предоставлении компенсации.

Верховная Рада во время заседания 4 июня поддержала в первом чтении законопроект №11161 о порядке компенсации за уничтоженное имущество на временно оккупированных территориях.

«ЗА» проголосовали 255 нардепов.

Законопроектом предусмотрено получение компенсации за уничтоженное имущество на временно оккупированных территориях.

В случаях, когда недвижимость расположена на территориях ведения активных боевых действий или на ВОТ, владелец может подать заявление о предоставлении компенсации по процедуре и перечнем документов согласно имеющейся процедуре в Законе, кроме требования предоставить документы (в том числе материалы фото- и видеофиксации) имущества до/после уничтожения/повреждения.

К тому же, физический осмотр объектов недвижимого имущества не будет проводиться. Владелец такого имущества имеет право на отказ от права собственности на такое имущество в пользу государства.

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