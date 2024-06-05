Практика судов
  1. В Украине

У жителя Житомирщины были нелегальные сигареты, которые он собирался продать: 4000 пачек отдали військовим

00:00, 5 июня 2024
Сам мужчина должен заплатить штраф.
У жителя Житомирщины были нелегальные сигареты, которые он собирался продать: 4000 пачек отдали військовим
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура доказала в суде вину жителя Житомирской области в незаконном приобретении и сбыте нелегальных табачных изделий и алкоголя. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Так, 30-летний мужчина в ноябре 2023 года заказал и получил почтовым отправлением сигареты без марок акцизного налога установленного образца. Он планировал дальнейшую реализацию товара, однако этим планам помешали сотрудники полиции.

Обвиняемый выводов не сделал и в январе этого года снова заказал партию алкоголя и сигарет без подтверждающих документов. Подакцизные товары мужчина привез и хранил по месту жительства, где их и изъяли правоохранители.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 85000 грн штрафа. Кроме того, согласно решению суда, часть изъятой продукции, не отвечающей требованиям и стандартам, уничтожат, а другую, более 4000 пачек – передадут на нужды военнослужащих Сил обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Новое требование не менее абсурдно – уменьшение ввоза зерновых культур на территорию Польши из Украины» – Даниил Гетманцев прокомментировал блокирование границы

Выборы в Польше прошли, Украина предприняла множество шагов по урегулированию, но польские фермеры все равно блокируют границу.

Верховная Рада не будет рассматривать кадровые назначения в правительстве на текущей неделе – Давид Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подчеркнул, что назначений министров или других кадровых вопросов ожидать на этой неделе не следует.

«Я не готов поддержать НАТОвизацию Украины» – Джо Байден дал интервью Time

Президент США Джо Байден объяснил свое отношение к членству Украины в НАТО и как видит мир в Украине.

Верховная Рада поддержала повышение цен на горючее

Депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект о повышении акциза на горючее.

Цены на обычные сигареты вырастут – парламент одобрил законопроект

В 2025 году акциз на сигареты вырастет на 23%.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кузьмишин
    Віталій Кузьмишин
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Сапальова
    Тетяна Сапальова
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Станіслав Міньковський
    Станіслав Міньковський
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ірина Турецька
    Ірина Турецька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду