У жителя Житомирщины были нелегальные сигареты, которые он собирался продать: 4000 пачек отдали військовим

Сам мужчина должен заплатить штраф.

Прокуратура доказала в суде вину жителя Житомирской области в незаконном приобретении и сбыте нелегальных табачных изделий и алкоголя. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Так, 30-летний мужчина в ноябре 2023 года заказал и получил почтовым отправлением сигареты без марок акцизного налога установленного образца. Он планировал дальнейшую реализацию товара, однако этим планам помешали сотрудники полиции.

Обвиняемый выводов не сделал и в январе этого года снова заказал партию алкоголя и сигарет без подтверждающих документов. Подакцизные товары мужчина привез и хранил по месту жительства, где их и изъяли правоохранители.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 85000 грн штрафа. Кроме того, согласно решению суда, часть изъятой продукции, не отвечающей требованиям и стандартам, уничтожат, а другую, более 4000 пачек – передадут на нужды военнослужащих Сил обороны.

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