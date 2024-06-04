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В Киеве за весну демонтировали около 800 элементов благоустройства – где больше всего

23:50, 4 июня 2024
С улиц столицы демонтировали около 800 элементов благоустройства за три месяца.
В Киеве за весну демонтировали около 800 элементов благоустройства – где больше всего
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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За три месяца весны демонтажные бригады КП «Киевблагоустройство» убрали с улиц столицы около 800 элементов благоустройства, которые размещались без разрешительных документов. Об этом сообщили в КГГА.

Там уточнили, что в этот период больше всего демонтировали сезонные временные сооружения – более 400, а также около 265 временных сооружений и МАФов и 119 других незаконно размещенных элементов благоустройства.

«В частности, возле станции метро «Академгородок» убрали около 150 загромождавших пространство МАФов. На их большое количество постоянно жаловались местные жители. Поэтому после окончания срока действующих договоров на соответствующие земельные участки Департамент предоставил поручение на демонтаж на этой локации. Масштабные демонтажи прошли и на улицах Владимира Ивасюка и Петра Григоренко, возле станции метро «Позняки», – рассказали в КГГА.

Все демонтажи провели специалисты коммунального предприятия и собственники, которые самостоятельно убрали элементы благоустройства по требованию предписаний инспекторов.

Так, в Святошинском районе демонтировали 174 элемента благоустройства, в Оболонском – 125, Шевченковском – 97, Подольском – 97, Деснянском – 87, Соломенском – 82, Печерском – 51, Голосеевском – 31, Днепровском – 25 и Дарницком – 24.

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