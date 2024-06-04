У Києві за весну демонтували близько 800 елементів благоустрою – де найбільше

З вулиць столиці демонтували близько 800 елементів благоустрою за три місяці.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

За три місяця весни демонтажні бригади КП «Київблагоустрій» прибрали з вулиць столиці близько 800 елементів благоустрою, що розміщувалися без дозвільних документів. Про це повідомили у КМДА.

Там уточнили, що в цей період найбільше демонтували сезонні тимчасові споруди – понад 400, а також близько 265 тимчасових споруд і МАФів та 119 інших незаконно розміщених елементів благоустрою.

«Зокрема, біля станції метро «Академмістечко» прибрали близько 150 МАФів, що загромаджували простір. На їхню велику кількість постійно скаржилися місцеві жителі. Тож після закінчення терміну чинних договорів на відповідні земельні ділянки Департамент надав доручення на демонтаж на цій локації. Масштабні демонтажі відбулися й на вулицях Володимира Івасюка та Петра Григоренка, поблизу станції метро «Позняки», – розповіли у КМДА.

Всі демонтажі провели фахівці комунального підприємства та власники, які самостійно прибрали елементи благоустрою на вимогу приписів інспекторів.

Так, у Святошинському районі демонтували 174 елементи благоустрою, в Оболонському – 125, Шевченківському – 97, Подільському – 97, Деснянському – 87, Солом’янському – 82, Печерському – 51, Голосіївському – 31, Дніпровському – 25 і Дарницькому – 24.

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