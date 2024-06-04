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У Чернівецькій області ухилянтів, затриманих під час незаконного перетину кордону, доставляють до ТЦК

20:32, 4 червня 2024
Якщо військовозобов’язаний перебуває у розшуку Нацполіції, його доставлять в ТЦК.
У Чернівецькій області ухилянтів, затриманих під час незаконного перетину кордону, доставляють до ТЦК
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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У Чернівецькій області прихильників незаконного перетину кордону доставлятимуть одразу до ТЦК. Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв повідомив, що прикордонники мають право викликати поліцію, яка здійснить адміністративне затримання та доставить військовозобовʼязаного до центру комплектування, якщо ухилянт перебуває у розшуку Нацполіції. Про це він розповів Суспільному.

«Раніше на усіх порушників, які намагались незаконно перетнути кордон, працівники складали протокол про адмінпорушення і відправляли в суд, який вирішував, яке покарання обрати. Зараз чітко прописано, якщо «по лінії ТЦК» людина перебуває у розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доставляє прямо в ТЦК», — каже Ігор Заруднєв.

За його словами, комунікація прикордонників з працівниками ТЦК була і до ухвалення нового законну про мобілізацію, проте зараз покращилася.

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