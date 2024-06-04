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Зростанням тарифу на електроенергію – чи потрібно звертатися для перерахунку розміру субсидії

23:32, 4 червня 2024
У зв’язку зі зростанням тарифу на електроенергію розмір субсидії перерахують автоматично.
Зростанням тарифу на електроенергію – чи потрібно звертатися для перерахунку розміру субсидії
Джерело фото: ЗМІ
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Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян після збільшення тарифу на електроенергію.

У ПФУ повідомили, що постановою Уряду від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» передбачено, що перерахунок житлової субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян здійснюється, зокрема, у разі зміни розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Тобто одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв’язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно. Такий перерахунок буде проведено автоматично, наголошують у ПФУ.

«Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці – липні», – пояснюють у Пенсійному фонді.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення: скільки доведеться платити з 1 червня.

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