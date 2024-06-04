Рост тарифа на электроэнергию – нужно ли обращаться для пересчета размера субсидии

В связи с ростом тарифа на электроэнергию размер субсидии будет пересчитан автоматически.

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Пенсионный фонд автоматически перечислит размер субсидий для граждан после увеличения тарифа на электроэнергию.

В ПФУ сообщили, что постановлением Правительства от 21 октября 1995 г. № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» предусмотрено, что перерасчет жилой субсидии в рамках установленного срока ее назначения без обращения граждан осуществляется, в частности, в случае изменения размера цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

То есть, получателям уже назначенных субсидий для осуществления перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа на электроэнергию обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно. Такой перерасчет будет произведен автоматически, отмечают в ПФУ.

«Поскольку рост тарифа на электроэнергию произошел с 1 июня, сумма перечисленной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце – июле», – объясняют в Пенсионном фонде.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения: сколько придется платить с 1 июня.

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