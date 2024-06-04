TikTok провалил проверку на дезинформацию: детали исследования

Исследователи перед выборами в ЕС устроили соцсети TikTok проверку.

Накануне европейских выборов социальная платформа TikTok пропустила рекламу с политической дезинформацией. Международная агитационная группа Global Witness создала 16 рекламных объявлений, нацеленных на ирландскую аудиторию с ложной информацией о выборах в ЕС на этой неделе, и пыталась получить их одобрение на трех платформах - TikTok, YouTube, принадлежащей Google, и X Илона Маска (ранее Twitter). Об этом сообщает France 24.

Особенно популярный среди молодых избирателей TikTok одобрил публикацию всех 16 объявлений, YouTube перехватил 14, а X отфильтровал всю рекламу и приостановил фейковые учетные записи группы.

Как рассказали исследователи, фальшивые объявления, опубликованные в прошлом месяце, могли представлять угрозу на выборах, в частности, избирателей призывали оставаться дома якобы из-за опасности насилия во время голосования и всплеска инфекционных заболеваний.

Они также содержали фейковое сообщение о повышении законного возраста голосования до 21 года и призывы голосовать по электронной почте, что запрещено на европейских выборах.

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