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TikTok провалив перевірку на дезінформацію: деталі дослідження

20:05, 4 червня 2024
Дослідники перед виборами у ЄС влаштували соцмережі TikTok перевірку.
TikTok провалив перевірку на дезінформацію: деталі дослідження
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Напередодні європейських виборів соціальна платформа TikTok пропустила рекламу з політичною дезінформацією. Міжнародна агітаційна група Global Witness створила 16 рекламних оголошень, націлених на ірландську аудиторію з неправдивою інформацією про вибори в ЄС цього тижня, і намагалася отримати їх схвалення на трьох платформах – TikTok, YouTube, що належить Google, і X Ілона Маска (раніше Twitter). Про це повідомляє France 24.

Особливо популярний серед молодих виборців TikTok схвалив публікацію всіх 16 оголошень, YouTube перехопив 14, а X відфільтрував всю рекламу та призупинив фейкові облікові записи групи.

Як розповіли дослідники, фальшиві оголошення, опубліковані минулого місяця, могли становити загрозу на виборах, зокрема, виборців закликали залишатися вдома нібито через небезпеку насильства під час голосування та сплеск інфекційних захворювань.

Вони також містили фейкове повідомлення про підвищення законного віку голосування до 21 року та заклики голосувати електронною поштою, що заборонено на європейських виборах.

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