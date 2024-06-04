На Львівщині чоловік до смерті забив знайомого, а потім забув і звернувся в поліцію

Між чоловіками виник конфлікт, який завершився вбивством.

Фото: поліція

У Трускавці на Львівщині правоохронці отримали повідомлення від 42-річного місцевого жителя про те, що зранку він виявив у своєму будинку тіло мертвого чоловіка.

Поліція з’ясувала, що власник будинку під час розпивання алкоголю сам побив гостя, від чого той, імовірно, помер.

Загиблим виявився 47-річний місцевий мешканець, на його тілі виявлені чисельні травми від побиття руками і ногами. У ніч смерті загиблий перебував в гостях у знайомого. Чоловіки розпивали спиртне і між ними виник конфлікт. Господар побив гостя до смерті, а потім заснув. Зранку він виявив тіло знайомого на підлозі та зателефонував у поліцію.

42-річного чоловіка затримали і повідомили йому про підозру у вчиненні умисного вбивства – ч. 1 ст. 115 ККУ. Йому тепер загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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