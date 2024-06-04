Практика судов
  1. В Украине

Во Львовской области мужчина до смерти забил знакомого, а потом забыл и обратился в полицию

23:14, 4 июня 2024
Между мужчинами возник конфликт, который закончился убийством.
Во Львовской области мужчина до смерти забил знакомого, а потом забыл и обратился в полицию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Трускавце во Львовской области правоохранители получили сообщение от 42-летнего местного жителя о том, что утром он обнаружил в своем доме тело мертвого мужчины.

Полиция выяснила, что владелец дома во время распития алкоголя сам избил гостя, от чего тот, вероятно, умерю 

Погибшим оказался 47-летний местный житель, на его теле обнаружены многочисленные травмы от избиений руками и ногами. В ночь смерти погибший находился в гостях у знакомого. Мужчины распивали спиртное и между ними возник конфликт. Хозяин избил гостя до смерти, а затем уснул. Утром он обнаружил тело знакомого на полу и позвонил по телефону в полицию.

42-летний мужчина был задержан и ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства – ч. 1 ст. 115 УКУ. Ему теперь грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Новое требование не менее абсурдно – уменьшение ввоза зерновых культур на территорию Польши из Украины» – Даниил Гетманцев прокомментировал блокирование границы

Выборы в Польше прошли, Украина предприняла множество шагов по урегулированию, но польские фермеры все равно блокируют границу.

Верховная Рада не будет рассматривать кадровые назначения в правительстве на текущей неделе – Давид Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подчеркнул, что назначений министров или других кадровых вопросов ожидать на этой неделе не следует.

«Я не готов поддержать НАТОвизацию Украины» – Джо Байден дал интервью Time

Президент США Джо Байден объяснил свое отношение к членству Украины в НАТО и как видит мир в Украине.

Верховная Рада поддержала повышение цен на горючее

Депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект о повышении акциза на горючее.

Цены на обычные сигареты вырастут – парламент одобрил законопроект

В 2025 году акциз на сигареты вырастет на 23%.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Нінель Маринчак
    Нінель Маринчак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Балась
    Тетяна Балась
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Світлана Корой
    Світлана Корой
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олеся Чудак
    Олеся Чудак
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва