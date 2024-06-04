Во Львовской области мужчина до смерти забил знакомого, а потом забыл и обратился в полицию

Между мужчинами возник конфликт, который закончился убийством.

В Трускавце во Львовской области правоохранители получили сообщение от 42-летнего местного жителя о том, что утром он обнаружил в своем доме тело мертвого мужчины.

Полиция выяснила, что владелец дома во время распития алкоголя сам избил гостя, от чего тот, вероятно, умерю

Погибшим оказался 47-летний местный житель, на его теле обнаружены многочисленные травмы от избиений руками и ногами. В ночь смерти погибший находился в гостях у знакомого. Мужчины распивали спиртное и между ними возник конфликт. Хозяин избил гостя до смерти, а затем уснул. Утром он обнаружил тело знакомого на полу и позвонил по телефону в полицию.

42-летний мужчина был задержан и ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства – ч. 1 ст. 115 УКУ. Ему теперь грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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