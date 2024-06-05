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В ГСА сообщили, что работники аппаратов судов снова начали зарабатывать меньше

07:45, 5 июня 2024
Средний размер заработной платы в аппаратах судов, по данным ГСА, в 2024 году составляет 17 623 гривны.
В ГСА сообщили, что работники аппаратов судов снова начали зарабатывать меньше
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В Государственной судебной администрации сообщили, что в 2024 году уровень заработной платы в аппаратах судов несколько снизился по сравнению с прошлым годом.

Как рассказал и. о. председателя ГСА Максим Пампура, средний размер заработной платы в аппаратах судов первой и апелляционной инстанции в январе-апреле 2024 года, был следующим:

местные общие суды16 483 гривны

местные административные суды20 252 гривны

местные хозяйственные суды20 168 гривен

апелляционные общие суды19 052 гривны

апелляционные хозяйственные суды19 612 гривен

апелляционные административные суды20 279 гривен

Таким образом, средний размер заработной платы в аппаратах судов, согласно данным ГСА, составляет 17 623 гривны.

Следует отметить, что согласно данным, которые ГСА приводила ранее, в 2023 году средний размер заработной платы в аппаратах судов составлял 19 350 гривен в месяц.

Средняя зарплата по судебным юрисдикциям в 2023 году была следующей:

местные общие суды17 840 гривен в месяц

местные административные суды21 890 грн.

местные хозяйственные суды22 502 грн.

апелляционные общие суды22 487 грн.

апелляционные хозяйственные суды20 967 грн.

апелляционные административные суды22 456 грн.

Автор: Вячеслав Хрипун 

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