В ГСА сообщили, что работники аппаратов судов снова начали зарабатывать меньше

Средний размер заработной платы в аппаратах судов, по данным ГСА, в 2024 году составляет 17 623 гривны.

В Государственной судебной администрации сообщили, что в 2024 году уровень заработной платы в аппаратах судов несколько снизился по сравнению с прошлым годом.

Как рассказал и. о. председателя ГСА Максим Пампура, средний размер заработной платы в аппаратах судов первой и апелляционной инстанции в январе-апреле 2024 года, был следующим:

местные общие суды – 16 483 гривны

местные административные суды – 20 252 гривны

местные хозяйственные суды – 20 168 гривен

апелляционные общие суды – 19 052 гривны

апелляционные хозяйственные суды – 19 612 гривен

апелляционные административные суды – 20 279 гривен

Таким образом, средний размер заработной платы в аппаратах судов, согласно данным ГСА, составляет 17 623 гривны.

Следует отметить, что согласно данным, которые ГСА приводила ранее, в 2023 году средний размер заработной платы в аппаратах судов составлял 19 350 гривен в месяц.

Средняя зарплата по судебным юрисдикциям в 2023 году была следующей:

местные общие суды – 17 840 гривен в месяц

местные административные суды – 21 890 грн.

местные хозяйственные суды – 22 502 грн.

апелляционные общие суды – 22 487 грн.

апелляционные хозяйственные суды – 20 967 грн.

апелляционные административные суды – 22 456 грн.

Автор: Вячеслав Хрипун

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