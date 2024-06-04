Высший совет правосудия уволил шестерых судей в отставку

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом говорится в сообщении ВСП.

Решено уволить шестерых судей в связи с подачей заявлений об отставке:

Вейтас Инну Викторовну – с должности судьи Херсонского апелляционного суда;

Изотова Виктора Максимовича – с должности судьи Заводского районного суда Днепродзержинска Днепропетровской области;

Гирилу Ирину Маркияновну – с должности судьи Хозяйственного суда Тернопольской области;

Суворову Оксану Васильевну – с должности судьи Приморского районного суда Одессы;

Темникову Валентину Ивановну – с должности судьи Николаевского апелляционного суда;

Шелехову Анну Валерьевну – с должности судьи Заречного районного суда города Сумы.

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