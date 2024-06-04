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Новую ИИ-функцию Windows, которая делает скриншоты экрана, называют «катастрофой для безопасности»

17:01, 4 июня 2024
Новая функция Recall на основне искусственного интеллекта записывает все, что пользователь делает на своем компьютере.
Новую ИИ-функцию Windows, которая делает скриншоты экрана, называют «катастрофой для безопасности»
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Microsoft собирается запустить новую функцию Recall на основе искусственного интеллекта, которая делает скриншоты всего, что пользователь делает на своем компьютере. Recall является частью новых ПК Copilot Plus, дебютирующих 18 июня, но эксперты, тестировавшие эту функцию, уже предупреждают, что Recall может стать «катастрофой» для кибербезопасности.

Эксперт по кибербезопасности Кевин Бомонт обнаружил, что функция на основе ИИ имеет некоторые потенциальные недостатки безопасности. Он нашел, что эта функция хранит данные в базе данных в виде обыденного текста.

Это потенциально может позволить злоумышленникам изымать конфиденциальные данные с помощью вредоносного программного обеспечения.

"Каждые несколько секунд делаются скриншоты. Они автоматически распознаются искусственным интеллектом Azure AI, работающим на вашем устройстве, и записываются в базу данных SQLite в пользовательской папке", - пояснил Бомонт в своем блоге.

Бомонт продемонстрировал проблему, сломав собственную базу данных Recall. Он удержал подробную техническую информацию, чтобы дать Microsoft время решить проблему безопасности до официального релиза.

Внедрение Recall вызвало быструю реакцию со стороны защитников конфиденциальности и регуляторных органов. Активисты кампаний по защите приватности назвали ее потенциальным "кошмаром", а Офис комиссара по информации Великобритании начал расследование по использованию Microsoft этой функции на основе искусственного интеллекта.

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