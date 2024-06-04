Нову ШІ-функцію Windows, яка робить скріншоти екрану, називають «катастрофою для безпеки»

Microsoft збирається запустити нову функцію Recall на основі штучного інтелекту, яка робить скріншоти всього, що користувач робить на своєму комп’ютері. Recall є частиною нових ПК Copilot Plus, які дебютують 18 червня, але експерти, які тестували цю функцію, вже попереджають, що Recall може стати «катастрофою» для кібербезпеки.

Експерт з кібербезпеки Кевін Бомонт виявив, що функція на основі ШІ має деякі потенційні недоліки безпеки. Він виявив, що ця функція зберігає дані в базі даних у вигляді звичайного тексту.

Це потенційно може дозволити зловмисникам вилучати конфіденційні дані за допомогою шкідливого програмного забезпечення.

"Кожні кілька секунд робляться скриншоти. Вони автоматично розпізнаються штучним інтелектом Azure AI, що працює на вашому пристрої, і записуються в базу даних SQLite в папці користувача", – пояснив Бомонт у своєму блозі.

Бомонт продемонстрував проблему, зламавши власну базу даних Recall. Він утримав детальну технічну інформацію, щоб дати Microsoft час розвʼязати проблему безпеки до офіційного релізу.

Впровадження Recall викликало швидку реакцію з боку захисників приватності та регуляторних органів. Активісти кампаній із захисту приватності назвали її потенційним “кошмаром”, а Офіс комісара з питань інформації Великої Британії розпочав розслідування щодо використання Microsoft цієї функції на основі штучного інтелекту.

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