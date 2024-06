«Я не готовий підтримати НАТОвізацію України» – Джо Байден дав інтерв’ю Time

Президент США Джо Байден пояснив своє ставлення до членства України у НАТО, і те, як бачить мир в Україні.

Джерело фото: time.com

Президент США Джо Байден дав інтерв’ю вашингтонському бюро TIME, де розповів про свою зовнішньополітичну програму, включаючи свої погляди на Китай, Тайвань, Україну та Ізраїль.

Так, він підкреслив, що «НАТО значно сильніше, ніж було, коли він прийшов на посаду». «Я не тільки відновив той факт, що це був найсильніший альянс в історії світу, я зміг його розширити» - зазначив Байден, згадуючи Фінляндію.

«Я зробив це. І ми зараз найсильніша нація. У нас найсильніший альянс у всій Америці, в усій історії» - вважає він.

Також він зазначив, що США «витратили багато грошей в Україні, але Європа витратила більше грошей».

На питання журналістів, «то який же фінал в Україні і як там виглядає мир?» Джо Байден зазначив, що «мир схожий на те, щоб росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупувала Україну».

«Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, (що) вони (Україна) є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але, якщо ви помітили, я не був тим, коли — і ви, хлопці, повідомили про це в TIME — я казав, що я не готовий підтримати НАТОвізацію України» - підкреслив Байден.

«Це не повинно бути так, це не так — я провів місяць в Україні, коли був сенатором і віце-президентом. Була значна корупція. Були справді складні обставини. І отже, справа в тому, що якщо ми колись дозволимо Україні загинути, запам’ятайте мої слова: ви побачите, як Польща йде, і ви побачите всі ці країни вздовж фактичного кордону росії, від Балкан і Білорусі, все це.

Ми на слизькій дорозі війни, якщо ми нічого не зробимо щодо України. Це просто не буде… все одно…» - пояснив Джо Байден.

В оригіналі цитати Байдена звучать наступним чином.

«Peace looks like making sure Russia never, never, never, never occupies Ukraine. That's what peace looks like. And it doesn't mean NATO, they are part of NATO. It means we have a relationship with them like we do with other countries, where we supply weapons so they can defend themselves in the future. But it is not, if you notice, I was the one when—and you guys did report it at TIME—the one that I was saying that I am not prepared to support the NATOization of Ukraine.

It should not, it is not—I spent a month in Ukraine when I was a Senator and Vice President. There was significant corruption. There was a circumstance that was really difficult. And so, the point is, though, that if we ever let Ukraine go down, mark my words: you'll see Poland go, and you'll see all those nations along the actual border of Russia, from the Balkans and Belarus, all those, they're going to make their own accommodations.

No, we're on a slippery slope for war if we don't do something about Ukraine. It’s just not gonna…anyway…».

Автор: Наталя Мамченко

