«Урядовці невідкладно проінформують партнерів про цей закон»: Зеленський повідомив, що підписав законопроект про НАБУ і САП

«Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому» – Володимир Зеленський вже підписав законопроект про повернення НАБУ і САП повноважень.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже підписав свій законопроект про НАБУ і САП.

«Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту – тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований.

Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави.

Рішення правильне. Триста тридцять один депутат. Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки.

Україна є демократією – точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон», зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада 31 липня прийняла в цілому як закон законопроект 13533 стосовно відновлення повноважень НАБУ і САП, внесений Володимиром Зеленським.

Цей законопроект скасовує більшу частину змін до Кримінального процесуального кодексу, які були внесені внаслідок прийняття законопроекту 12414 стосовно НАБУ і САП.

«Судово-юридична газета» раніше аналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Зокрема, законопроект залишає зміни стосовно спрощеного порядку призначення до прокуратури без конкурсу – зокрема з числа екс-правоохоронців та зміни щодо звільнення прокурорів – у тому числі з керівних посад.

Автор: Наталя Мамченко

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