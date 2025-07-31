«Чиновники немедленно проинформируют партнеров об этом законе»: Зеленский сообщил, что подписал законопроект о НАБУ и САП

«Именно так, как и нужно, – за основу и в целом» – Владимир Зеленский уже подписал законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже подписал свой законопроект о НАБУ и САП.

«Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта – теперь уже закона. Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован.

Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства.

Решение правильное. Триста тридцать один депутат. Именно так, как и нужно, – за основу и в целом. Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению.

Украина является демократией – точно никаких сомнений. Чиновники немедленно также проинформируют партнеров Украины об этом законе», – отметил Зеленский.

Напомним, Верховная Рада 31 июля приняла в целом как закон законопроект 13533 относительно восстановления полномочий НАБУ и САП, внесенный Владимиром Зеленским.

Этот законопроект отменяет большую часть изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые были внесены в результате принятия законопроекта 12414 относительно НАБУ и САП.

«Судебно-юридическая газета» ранее анализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что – будет возвращено к предыдущему состоянию.

В частности, законопроект оставляет изменения относительно упрощенного порядка назначения в прокуратуру без конкурса – в частности из числа экс-правоохранителей и изменения по увольнению прокуроров – в том числе с руководящих должностей.

Автор: Наталя Мамченко

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