Девушка выжила после падения с 9-го этажа во время ночной атаки на Киев

Девушка предполагает, что падение на кровать, вероятно, смягчило удар.

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Девушка по имени Вероника выжила после падения с 9-го этажа жилого дома. Она получила перелом ноги и потеряла зуб, но осталась жива, что она сама считает настоящим чудом. Об этом Вероника рассказала после того, как ее спасли. Об этом девушка рассказала из больницы журналистам.

«С 9-го этажа вылетела. Сломана нога и зуб отвалился. Я была в сознании. Я просто была сонная и не понимала, что происходит. Я слышала взрыв, и через секунду я уже на земле. Я не знаю, как это вообще возможно, как можно было пролететь 9 этажей и остаться просто со сломанной ногой. Скорее всего, я реально сидела на кровати и просто упала вместе с ней. И из-за этого я не ударилась, потому что кровать какая-то. Я не знаю, что с отцом, что с матерью. Не знаю вообще, где они, что с ними», – поделилась Вероника.

Сейчас Вероника не имеет информации о судьбе своих родителей и не знает, где они находятся.

Этот день, по словам Вероники, она будет считать своим вторым днем рождения.

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