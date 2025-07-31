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Дівчина вижила після падіння з 9-го поверху під час нічної атаки на Київ

15:15, 31 липня 2025
Дівчина припускає, що падіння на ліжку, ймовірно, пом’якшило удар.
Дівчина вижила після падіння з 9-го поверху під час нічної атаки на Київ
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Дівчина на ім’я Вероніка вижила після падіння з 9-го поверху житлового будинку. Вона отримала перелом ноги та втратила зуб, але залишилася живою, що вона сама вважає справжнім дивом. Про це Вероніка розповіла після того, як її врятували. Про це дівчина розповіла з лікарні журналістам.

«З 9-го поверху вилетіла. Зламана нога і зуб відвалився. Я була притомна. Я просто була сонна і не розуміла, що відбувається. Я чула вибух, і через секунду я вже на землі. Я не знаю, як це взагалі можливо, як можна було пролетіти 9 поверхів і залишитися просто зі зламаною ногою. Скоріше за все, я реально сиділа на ліжку і просто впала разом із ним. І через це я не вдарилася, бо ліжко якесь. Я не знаю, що з батьком, що з матір’ю. Не знаю взагалі, де вони, що з ними», – поділилася Вероніка.

Наразі Вероніка не має інформації про долю своїх батьків і не знає, де вони перебувають.

Цей день, за словами Вероніки, вона вважатиме своїм другим днем народження.

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