Пакунок школяра — хто має право на допомогу та які потрібні документи

Підставою для отримання послуги є заява на отримання одноразової грошової допомоги, яка надсилається через Дію.

Фото: bbc.co.uk

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило питання надання одноразової грошової допомоги учням перших класів «пакунок школяра».

Одноразова грошова допомога призначається на кожного учня першого класу закладу освіти та надається отримувачам у безготівковій формі виключно для придбання необхідних учню першого класу шкільного приладдя (канцелярських товарів), дитячого одягу та взуття.

Розмір одноразової грошової допомоги становить 5000 гривень.

Розмір отриманої одноразової грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб «Дія.Картка», відкритий в уповноваженому банку.

Право на отримання послуги з надання одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра» мають:

- один з батьків або інший законний представник, які є громадянами України, учня, якого зараховано у новому навчальному році до першого класу закладу освіти, що забезпечує здобуття початкової, базової середньої освіти, та який є громадянином України;

- уповноважений представник дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї, закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особа, до сім'ї якої тимчасово влаштовано дитину, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка постійно проживає на території України (для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які залишилися без батьківського піклування).

Підставою для отримання послуги є заява на отримання одноразової грошової допомоги, яка надсилається засобами мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг Дія.

Допомога надається протягом 30 календарних днів з дати отримання заяви.

Орган Пенсійного фонду України приймає рішення про призначення/ відмову в призначенні одноразової грошової допомоги. У разі неможливості ідентифікації отримувача, повідомляє, які документи та/ або відомості мають бути подані додатково.

Результат звернення можна отримати за допомогою:

- повідомлення, яке надходить отримувачам допомоги засобами мобільного додатка Порталу Дія (за технічної можливості);

- повідомлення у паперовій або електронній формі (за наявності адреси електронної пошти).

Перелік необхідних документів для отримання одноразової грошової допомоги:

паспорт громадянина України (або іншй документ, що посвідчує особу);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

заява за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 809/ заява на отримання одноразової грошової допомоги, сформована засобами мобільного додатка Портал Дія у довільній формі;

документи, що підтверджують повноваження законного представника (у разі необхідності).

Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

- учень першого класу виїхав на тимчасове або постійне місце проживання за кордон або перебуває на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії;

- заява про надання одноразової грошової допомоги подана після 15 листопада;

- наявна заява на отримання одноразової грошової допомоги від іншого з батьків або законного представника;

- учень першого класу не розпочав навчання в новому навчальному році або його залишено на повторне навчання в наступному навчальному році;

- наявний спір між батьками (зокрема з причини їх розлучення) або іншими законними представниками учня першого класу щодо визначення отримувача одноразової грошової допомоги;

- ненадання додаткових документів та/ або відомостей, необхідних для ідентифікації отримувача, протягом 30 календарних днів з дня одержання повідомлення органу Пенсійного фонду України.

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