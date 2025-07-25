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Президентский законопроект о НАБУ и САП оставляет возможность упрощенного порядка набора людей в прокуратуру из числа экс-правоохранителей

10:54, 25 июля 2025
Введенный законопроектом 12414 упрощенный порядок назначения прокурорами Офиса Генпрокурора и областных прокуратур – в частности из числа экс-правоохранителей, будет оставлен.
Президентский законопроект о НАБУ и САП оставляет возможность упрощенного порядка набора людей в прокуратуру из числа экс-правоохранителей
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Законопроект 13533, касающийся возвращения гарантий НАБУ и САП, внесенный Президентом Владимиром Зеленским, оставляет возможность упрощенного набора людей в прокуратуру, введенную предыдущим законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ).

Как писала «Судебно-юридическая газета», во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады 23 июля Генеральный прокурор Руслан Кравченко поблагодарил народных депутатов за внесение в принятый закон 12414 норм относительно упрощения набора прокуроров.

«Спасибо народным депутатам, что хотя бы сейчас, во время войны, можно будет набирать людей на работу – после института, других правоохранителей, бывших правоохранителей. Это усилит работу прокуратуры. Можно будет вычищать тех коррупционеров, которые находятся в рядах систем прокуратуры, и при этом набирать людей с новой силой, чтобы выполнять наши поставленные задачи», — отметил Руслан Кравченко.

Так, в переходных положениях закона о прокуратуре останутся нормы, предусматривающие упрощенный порядок назначения прокуроров. А именно, о том, что в период действия военного положения:

  • Прокурором Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры может быть назначен прокурор прокуратуры низшего уровня в порядке перевода без проведения конкурса, предусмотренного статьей 38 настоящего Закона, а также лицо, не занимавшее должность прокурора на день вступления в силу Закона 4555-ІХ (то есть, по состоянию на 23 июля 2025 года).

Такое лицо должно соответствовать требованиям к кандидату на должность прокурора прокуратуры соответствующего уровня, предусмотренным статьей 27 закона о прокуратуре (стаж работы, диплом юриста и т.д.);

  • Назначение на должность прокурора Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры осуществляется на основании поданного заявления;
  • Лица, не занимающие должность прокурора, подают документы, предусмотренные статьей 30 настоящего Закона;
  • Назначение на должность прокурора лиц, не занимающих должность прокурора, осуществляется после проведения специальной проверки в порядке, установленном Законом «О предотвращении коррупции».

Напомним, «Судебно-юридическая газета» проанализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта Владимира Зеленского 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что – будет возвращено к предыдущему состоянию.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ закон законопроект САП Владимир Зеленский

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Президентский законопроект о НАБУ и САП оставляет возможность упрощенного порядка набора людей в прокуратуру из числа экс-правоохранителей

Введенный законопроектом 12414 упрощенный порядок назначения прокурорами Офиса Генпрокурора и областных прокуратур – в частности из числа экс-правоохранителей, будет оставлен.

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