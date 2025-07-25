Украина разворачивает производство вооружений в трех странах – Зеленский

Украина договаривается с Данией, Норвегией и Германией о совместном производстве оружия за рубежом.

Фото: koda.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина активно продвигает вопрос экспорта вооружений через создание производственных линий за рубежом. Переговоры по этому вопросу ведутся с Данией, Норвегией и Германией.

«Мы этот вопрос (экспорта вооружений – ред.) продвигаем. В формате линии производств за рубежом. Хочется быстрее, везде все очень долго. В Дании, в Норвегии, с Германией мы проговариваем этот вопрос. Есть большой позитив. С Данией мы договорились», — отметил Зеленский.

Президент уточнил, что Дания выделит дополнительное финансирование для создания линий производства дальнобойных дронов. «100, 200, 300 миллионов. Будут произведены дальнобойные дроны и переданы нам во время войны. Эта линия 50 на 50, с частным сектором. Но после войны потом они будут накапливать для себя. Для своей армии», — пояснил он.

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