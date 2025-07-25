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Украине нужно $65 млрд на 2026 год — на армию, дроны и бюджет, — Зеленский

10:37, 25 июля 2025
Зеленский назвал потребности Украины в финансировании на год.
Украине нужно $65 млрд на 2026 год — на армию, дроны и бюджет, — Зеленский
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украине необходимо привлечь 40 миллиардов долларов для покрытия бюджетного дефицита и еще 25 миллиардов для развития отечественного оборонного производства, в частности дронов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В целом страна нуждается в 65 миллиардах долларов. Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

«Украине нужно закрыть дефицит в 40 миллиардов в год. Украинское производство дронов на сегодняшний день требует, чтобы мы нормально работали, 25 миллиардов в год. Ракеты, дроны, РЭБы, это направление – 25 миллиардов. Это уже 65, если все это закрывать», — пояснил Зеленский.

Он отметил, что уже приступил к работе по привлечению необходимого финансирования, проведя переговоры с президентом Европейского Совета Антониу Коштой, президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, представителями США, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Кроме того, Зеленский подчеркнул перспективную программу финансирования украинской армии, которая является частью обороноспособности Украины и безопасности всей Европы. «Раньше европейцы отказывались давать деньги на заработную плату наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех», — подчеркнул президент.

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