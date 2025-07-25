Владимир Зеленский объяснил, почему закон 12414 о НАБУ и САП был принят без обсуждения

Президент предложил новый законопроект относительно САП и НАБУ по запросу со стороны общества после ряда протестов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский прокомментировал, почему законопроект №12414 (закон №4555-ІХ) о НАБУ и САП был принят без предварительного обсуждения.

«Наверное, нужно было вести диалог. Всегда нужно коммуницировать», — отметил Зеленский на встрече с журналистами.

При этом, как пояснил Глава государства, он сосредоточен на вопросах войны в Украине.

«Потому что сейчас в Украине вопрос номер один — это вопрос войны. Самая большая проблема — война. Главный враг — Россия. Вам не нравится, что я часто говорю слово “война”? Но она есть. И это самый большой вызов. Важна справедливость. В этом случае нужно делать справедливые шаги», — объяснил он.

Президент также подчеркнул, что «важна справедливость».

«Очень важно, что общество высказывается. Я уважаю мнение общества. Считаю абсолютно нормальным реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям что-то не нравится. Люди имеют право сказать, что они думают. Для меня было очень важно, чтобы мы адекватно услышали и отреагировали. Люди потребовали изменений — мы отреагировали», — цитирует Владимира Зеленского hromadske.

Кроме того, Президент опроверг сообщения о том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен звонила ему по поводу закона о НАБУ и САП.

«Я не разговаривал с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она якобы мне говорила, — это фейк. У нас не было разговора», — заявил Глава государства.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 24 июля зарегистрировал анонсированный им законопроект 13533, касающийся роли САП и НАБУ. Им отменяется значительный массив изменений, которые были введены принятым 22 июля законопроектом 12414 (Законом № 4555-ІХ) относительно НАБУ и САП. Впрочем – не все.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта 13533, что в них останется от новелл, внесенных законопроектом 12414, а что будет возвращено к предыдущему состоянию.

Напомним, что НАБУ и САП в своем заявлении уже приветствовали этот законопроект Президента и отметили, что они непосредственно участвовали в его разработке. Следовательно, по их мнению, нормы, остающиеся в УПК и законе о прокуратуре, не представляют угрозы для их самостоятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.