Володимир Зеленський пояснив, чому закон 12414 про НАБУ і САП ухвалили без обговорення

Президент запропонував новий законопроект стосовно САП і НАБУ через запит з боку суспільства після низки протестів.

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Президент Володимир Зеленський прокоментував, чому законопроект 12414 (закон 4555-ІХ) щодо НАБУ і САП був ухвалений без попереднього обговорення.

«Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати», - зауважив Зеленський на зустрічі із журналістами.

Проте, як пояснив Глава держави, він зосереджений на питання війни в Україні.

«Тому що зараз в Україні питання номер один - це питання війни. Найголовніша проблема - війна. Головний ворог - Росія. Вам не подобається, що я часто кажу слово «війна»? Вона є просто. І це найбільший виклик. Важлива справедливість. В цьому випадку треба зробити справедливі кроки», - пояснив він.

Водночас Президент також зазначив, що «важлива справедливість».

«Дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально — реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Люди мають право на те, щоб сказати, що вони думають. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Люди попросили змін. Ми відреагували», — цитує Володимира Зеленського hromadske.

Крім того, Президент заперечив, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефонувала йому щодо закону про НАБУ і САП.

«Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн останніми днями. Усе, що про це писали, Усе, що вона мені нібито говорила, — це фейк. Ми не мали розмови», — сказав Глава держави.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 24 липня зареєстрував анонсований ним законопроект 13533 стосовно ролі САП і НАБУ. Ним скасовується значний масив змін, які були введені прийнятим 22 липня законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) щодо НАБУ і САП. Втім – не всі.

«Судово-юридична газета» проаналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Нагадаємо, що НАБУ і САП у своїй заяві вже привітали цей законопроект Президента і зазначили, що вони безпосередньо долучалися до його розробки. Отже, на їх думку, норми, що лишаються у КПК та законі про прокуратуру, не становлять загрози для їх самостійності.

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