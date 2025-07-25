Зеленский подтвердил договоренность на три системы Patriot, еще семь – в работе

Президент сообщил, что у Украины есть официальные подтверждения на три системы Patriot от Германии и Норвегии.

Источник фото: afp/getty

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Украина получила подтверждение на три з десяти необходимых систем Patriot — две предоставит Германия, еще одну — Норвегия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Официально я получил подтверждение от Германии на две системы, Норвегия — одна. Сейчас мы работаем с нидерландскими партнерами», — отметил Зеленский, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Президент подчеркнул, что Украина совместно с союзниками работает над обеспечением всех десяти систем. В то же время, по его словам, ракеты для комплексов уже имеются, однако продолжается работа по получению лицензии на производство — в частности, в Германии уже создается соответствующая база.

Зеленский также сообщил, что президент США Дональд Трамп согласился на продажу Украине систем Patriot. Сейчас стоит задача — найти финансирование для закупки всех десяти установок.

Хотелось бы, чтобы к каждой системе сразу прилагался пакет ракет, добавил глава государства.

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