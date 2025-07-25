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Кто имеет право на неоплачиваемый отпуск в первый год работы — разъяснение Гоструда

12:17, 25 июля 2025
Стало известно, кто может получить отпуск без сохранения заработной платы, не отработав 6 месяцев первого года работы.
Кто имеет право на неоплачиваемый отпуск в первый год работы — разъяснение Гоструда
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Юго-Восточное межрегиональное управление Госпотребтруда разъяснило, кто может получить отпуск без сохранения заработной платы, не отработав 6 месяцев в первый год работы.

В частности, согласно пункту 16 статьи 25 Закона Украины «Об отпусках», работникам, которые на предыдущем месте работы не использовали ежегодный основной и дополнительные отпуска полностью или частично и получили за них денежную компенсацию, по их желанию в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 24 календарных дней в первый год работы на данном предприятии — до того, как они непрерывно отработают 6 месяцев.

Ранее мы писали, может ли работник-бюджетник отказаться от ежегодного отпуска и получить вместо него денежную компенсацию.

Добавим, может ли работник перенести или продлить ежегодный отпуск по болезни.

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Гоструда отпуск трудовые отношения

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