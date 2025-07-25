Хто має право на неоплачувану відпустку у перший рік роботи — роз’яснення Держпраці

Стало відомо, хто може отримати відпустку без збереження заробітної плати, не відпрацювавши 6 місяців у перший рік роботи.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, хто може отримати відпустку без збереження заробітної плати, не відпрацювавши 6 місяців у перший рік роботи.

Зокрема, відповідно до пункту 16 статті 25 Закону України «Про відпустки», працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково й одержали за них грошову компенсацію, за їх бажанням в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до того, як вони безперервно відпрацюють 6 місяців.

Раніше ми писали, чи може працівник-бюджетник відмовитися від щорічної відпустки та отримати замість неї грошову компенсацію.

Додамо, чи може працівник перенести або продовжити щорічну відпустку у разі хвороби.

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