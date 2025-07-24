Чи може працівник-бюджетник відмовитися від щорічної відпустки та отримати замість неї грошову компенсацію — роз’яснення

Працівник має право на грошову компенсацію лише за частину щорічної відпустки.

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Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи може працівник-бюджетник відмовитися від щорічної відпустки та отримати замість неї грошову компенсацію.

Зазначається, що відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки», працівник має право на грошову компенсацію лише за частину щорічної відпустки, що перевищує 24 календарні дні, і лише за власним бажанням.

Таким чином, повна відмова від щорічної відпустки з її заміною на грошову компенсацію — не допускається законодавством.

Для державних службовців щорічна основна оплачувана відпустка становить 30 календарних днів, тому за наявності письмової заяви працівника може бути компенсовано не більше 6 днів, за умови обов’язкового використання щонайменше 24 днів відпустки.

У період дії воєнного стану, відповідно до статті 12 Закону України №2136-IX, роботодавець може обмежити тривалість щорічної основної відпустки 24 календарними днями, а решту днів — перенести або надати без збереження заробітної плати.

Листи органів виконавчої влади, у тому числі Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, мають виключно інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

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