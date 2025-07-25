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В Україні зросла кількість боржників по аліментах – лідирують Дніпропетровщина, Одещина та Харківщина

10:11, 25 липня 2025
Кількість аліментних боржників зросла на 14%.
В Україні зросла кількість боржників по аліментах – лідирують Дніпропетровщина, Одещина та Харківщина
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Станом на середину липня 2025 року в Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ) України зафіксовано 187 116 проваджень через несплату аліментів, що на 23 246 більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії. Це зростання становить 14%, повідомили в Opendatabot.

Переважна більшість боржників — 91% — чоловіки, тоді як жінки становлять 9% від загальної кількості. Проте рекордсменкою стала жителька Київської області, проти якої відкрито одразу 8 проваджень. Найчастіше аліменти не сплачують українці віком від 25 до 45 років, на яких припадає 86% усіх справ.

Лідером за кількістю проваджень є Дніпропетровська область — 26 268. Далі йдуть Одеська (13 516), Харківська (13 011), Донецька (11 680) та Київська (11 050) області. Найменше боржників зафіксовано в Херсонській області, де кількість проваджень скоротилася в 6,4 раза — з 11 139 до 1 727.

Значне зростання кількості аліментних справ спостерігається в Харківській області — у 5,4 раза (з 2 400 до понад 13 000) та на Чернігівщині — у 2,2 раза (з 2 198 до 4 747). Загалом зростання кількості проваджень зафіксовано в 19 регіонах, тоді як у шести регіонах спостерігається зменшення.

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