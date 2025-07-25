Практика судов
  1. В Украине

В Украине выросло количество должников по алиментам – лидируют Днепропетровская, Одесская и Харьковская области

10:11, 25 июля 2025
Количество алиментных должников выросло на 14%.
В Украине выросло количество должников по алиментам – лидируют Днепропетровская, Одесская и Харьковская области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По состоянию на середину июля 2025 года в Едином реестре должников (ЕРД) Украины зафиксировано 187 116 производств за неуплату алиментов, что на 23 246 больше, чем до начала полномасштабного вторжения России. Этот рост составляет 14%, сообщили в Opendatabot.

Подавляющее большинство должников — 91% — мужчины, тогда как женщины составляют 9% от общего количества. Однако рекордсменкой стала жительница Киевской области, против которой открыто сразу 8 производств. Чаще всего алименты не платят украинцы в возрасте от 25 до 45 лет, на которых приходится 86% всех дел.

Лидером по количеству производств является Днепропетровская область — 26 268. Далее следуют Одесская (13 516), Харьковская (13 011), Донецкая (11 680) и Киевская (11 050) области. Меньше всего должников зафиксировано в Херсонской области, где количество производств сократилось в 6,4 раза — с 11 139 до 1 727.

Значительный рост количества алиментных дел наблюдается в Харьковской области — в 5,4 раза (с 2 400 до более 13 000) и в Черниговской области — в 2,2 раза (с 2 198 до 4 747). В целом рост количества производств зафиксирован в 19 регионах, тогда как в шести регионах наблюдается уменьшение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети алименты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президентский законопроект о НАБУ и САП оставляет возможность упрощенного порядка набора людей в прокуратуру из числа экс-правоохранителей

Введенный законопроектом 12414 упрощенный порядок назначения прокурорами Офиса Генпрокурора и областных прокуратур – в частности из числа экс-правоохранителей, будет оставлен.

Работники аппаратов судов и помощники судей рассказали о неофициальных доплатах от судей – опрос

Похоже, что к таким чрезвычайным мерам прибегают далеко не все судьи местных и апелляционных судов.

«Мы и так проходим полиграф» – в НАБУ прокомментировали нормы президентского законопроекта относительно детектора лжи

«Сотрудники НАБУ проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений – это не новация, а инструмент внутренней добросовестности»: в НАБУ прокомментировали предложенные Президентом изменения.

Законопроект Президента о гарантиях для НАБУ и САП – какие изменения, внесенные законопроектом 12414, останутся в УПК и законе о прокуратуре

Законопроект Владимира Зеленского 13533 отменяет значительную часть изменений, внесенных законопроектом 12414, однако некоторые нормы в УПК и законе о прокуратуре останутся.

Судья, который не уволен с должности в порядке, определенном законом, и не лишен судейского статуса решением Высшего совета правосудия, продолжает пользоваться гарантиями судейской независимости – РСУ поддержала Богдана Львова

Высшему совету правосудия предложено обратить внимание на то, что судья, который не был освобожден от должности в порядке, определенном законом, и не был лишен статуса судьи решением ВСП, продолжает пользоваться гарантиями судейской неприкосновенности, в частности, запретом на содержание под стражей без согласия Совета правосудия.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва