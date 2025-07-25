В Украине выросло количество должников по алиментам – лидируют Днепропетровская, Одесская и Харьковская области

Количество алиментных должников выросло на 14%.

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По состоянию на середину июля 2025 года в Едином реестре должников (ЕРД) Украины зафиксировано 187 116 производств за неуплату алиментов, что на 23 246 больше, чем до начала полномасштабного вторжения России. Этот рост составляет 14%, сообщили в Opendatabot.

Подавляющее большинство должников — 91% — мужчины, тогда как женщины составляют 9% от общего количества. Однако рекордсменкой стала жительница Киевской области, против которой открыто сразу 8 производств. Чаще всего алименты не платят украинцы в возрасте от 25 до 45 лет, на которых приходится 86% всех дел.

Лидером по количеству производств является Днепропетровская область — 26 268. Далее следуют Одесская (13 516), Харьковская (13 011), Донецкая (11 680) и Киевская (11 050) области. Меньше всего должников зафиксировано в Херсонской области, где количество производств сократилось в 6,4 раза — с 11 139 до 1 727.

Значительный рост количества алиментных дел наблюдается в Харьковской области — в 5,4 раза (с 2 400 до более 13 000) и в Черниговской области — в 2,2 раза (с 2 198 до 4 747). В целом рост количества производств зафиксирован в 19 регионах, тогда как в шести регионах наблюдается уменьшение.

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