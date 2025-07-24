АМКУ нужны изменения в подходах к отчетности, расчету экономического эффекта и взысканию штрафов — Счетная палата

После анализа отчета АМКУ Счетная палата предоставила ряд рекомендаций.

Фото: blitz.if.ua

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Счетная палата сообщила, что проанализировала отчет Антимонопольного комитета Украины за 2024 год в части, касающейся исполнения государственного бюджета, и утвердила соответствующий отчет на заседании. Об этом сообщил официальный сайт Счетной палаты.

Хотя документ в целом соответствует требованиям по структуре и срокам подачи, его содержание не дает полного представления о реальных результатах деятельности АМКУ и выполнении учреждением отдельных функций. Об этом, представляя отчет, заявил ответственный за анализ член Счетной палаты Геннадий Плис.

«Информация об участии Комитета в формировании и реализации конкурентной политики отражена в Отчете частично. В частности, не освещена его роль в достижении стратегической цели по созданию единой системы содействия развитию конкуренции, определенной Национальной экономической стратегией. Комитет не утвердил планы деятельности на 2024 год и на среднесрочную перспективу. Часть приоритетов его деятельности осталась невыполненной без указания причин», — отметил Геннадий Плис.

В отчете аудиторы указывают, что АМКУ не обеспечил должного обоснования и подтверждения экономического эффекта от своей деятельности (6,3 млрд грн). Согласно внутренним нормативным документам, АМКУ определяет эту сумму путем применения фиксированного коэффициента в размере 5% объема соответствующего рынка. Такой подход не закреплен международными документами, является внутренним нормативом Комитета и не имеет должного экономического или научного обоснования.

Среди отдельных источников наполнения бюджета Комитетом — административные штрафы и санкции. Однако Отчет АМКУ не содержит систематизированной информации о наложении и взыскании указанных штрафов — отсутствуют данные о неуплаченных штрафах, причинах их невзыскания или отмены.

Кроме того, сравнивая показатели отчетности за предыдущие периоды, Счетная палата отметила снижение в 2024 году уровня поступлений в государственный бюджет штрафов и пеней, наложенных АМКУ. В 2024 году Комитет наложил штрафов на общую сумму 1,02 млрд грн, однако реально было уплачено лишь 59,2 млн грн — это менее 6%.

В целом на конец года сумма неуплаченных штрафов составила 15,1 млрд грн, из которых 8,1 млрд грн — по решениям, обжалованным в судах. Следует отметить, что причиной этого является действующая норма закона, предусматривающая автоматическую остановку исполнения решения АМКУ при его обжаловании.

По итогам анализа отчета АМКУ Счетная палата предоставила ряд рекомендаций, в частности:

с целью предотвращения уклонения от исполнения окончательного решения Комитета — разработать и внедрить систему превентивных мер, направленную на обеспечение реального исполнения решений Комитета о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа, которые обжалуются в судебном порядке;

усовершенствовать порядок расчета, обоснования и уточнения оценки экономического эффекта деятельности АМКУ;

усовершенствовать структуру годового отчета — предусмотреть разделы, посвященные содействию развитию конкуренции, влиянию деятельности Комитета на исполнение госбюджета, полноте информации о выполнении бюджетной программы, а также информации о проблемных вопросах в деятельности АМКУ.

Присутствующий на заседании руководитель аппарата АМКУ Александр Гладский поблагодарил Счетную палату за объективное проведение аудита и отметил, что выявленные недостатки помогут Комитету усовершенствовать свою деятельность.

Отчет и решение по результатам анализа будут опубликованы на официальном веб-сайте Счетной палаты и направлены в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины и Антимонопольный комитет Украины.

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