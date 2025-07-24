Практика судов
  1. В Украине

АМКУ нужны изменения в подходах к отчетности, расчету экономического эффекта и взысканию штрафов — Счетная палата

16:21, 24 июля 2025
После анализа отчета АМКУ Счетная палата предоставила ряд рекомендаций.
АМКУ нужны изменения в подходах к отчетности, расчету экономического эффекта и взысканию штрафов — Счетная палата
Фото: blitz.if.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Счетная палата сообщила, что проанализировала отчет Антимонопольного комитета Украины за 2024 год в части, касающейся исполнения государственного бюджета, и утвердила соответствующий отчет на заседании. Об этом сообщил официальный сайт Счетной палаты.

Хотя документ в целом соответствует требованиям по структуре и срокам подачи, его содержание не дает полного представления о реальных результатах деятельности АМКУ и выполнении учреждением отдельных функций. Об этом, представляя отчет, заявил ответственный за анализ член Счетной палаты Геннадий Плис.

«Информация об участии Комитета в формировании и реализации конкурентной политики отражена в Отчете частично. В частности, не освещена его роль в достижении стратегической цели по созданию единой системы содействия развитию конкуренции, определенной Национальной экономической стратегией. Комитет не утвердил планы деятельности на 2024 год и на среднесрочную перспективу. Часть приоритетов его деятельности осталась невыполненной без указания причин», — отметил Геннадий Плис.

В отчете аудиторы указывают, что АМКУ не обеспечил должного обоснования и подтверждения экономического эффекта от своей деятельности (6,3 млрд грн). Согласно внутренним нормативным документам, АМКУ определяет эту сумму путем применения фиксированного коэффициента в размере 5% объема соответствующего рынка. Такой подход не закреплен международными документами, является внутренним нормативом Комитета и не имеет должного экономического или научного обоснования.

Среди отдельных источников наполнения бюджета Комитетом — административные штрафы и санкции. Однако Отчет АМКУ не содержит систематизированной информации о наложении и взыскании указанных штрафов — отсутствуют данные о неуплаченных штрафах, причинах их невзыскания или отмены.

Кроме того, сравнивая показатели отчетности за предыдущие периоды, Счетная палата отметила снижение в 2024 году уровня поступлений в государственный бюджет штрафов и пеней, наложенных АМКУ. В 2024 году Комитет наложил штрафов на общую сумму 1,02 млрд грн, однако реально было уплачено лишь 59,2 млн грн — это менее 6%.

В целом на конец года сумма неуплаченных штрафов составила 15,1 млрд грн, из которых 8,1 млрд грн — по решениям, обжалованным в судах. Следует отметить, что причиной этого является действующая норма закона, предусматривающая автоматическую остановку исполнения решения АМКУ при его обжаловании.

По итогам анализа отчета АМКУ Счетная палата предоставила ряд рекомендаций, в частности:

  • с целью предотвращения уклонения от исполнения окончательного решения Комитета — разработать и внедрить систему превентивных мер, направленную на обеспечение реального исполнения решений Комитета о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа, которые обжалуются в судебном порядке;
  • усовершенствовать порядок расчета, обоснования и уточнения оценки экономического эффекта деятельности АМКУ;

усовершенствовать структуру годового отчета — предусмотреть разделы, посвященные содействию развитию конкуренции, влиянию деятельности Комитета на исполнение госбюджета, полноте информации о выполнении бюджетной программы, а также информации о проблемных вопросах в деятельности АМКУ.

Присутствующий на заседании руководитель аппарата АМКУ Александр Гладский поблагодарил Счетную палату за объективное проведение аудита и отметил, что выявленные недостатки помогут Комитету усовершенствовать свою деятельность.

Отчет и решение по результатам анализа будут опубликованы на официальном веб-сайте Счетной палаты и направлены в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины и Антимонопольный комитет Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

АМКУ Счетная палата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На сайте Президента опубликовали петицию о критическом состоянии с зарплатами в аппаратах судов – РСУ

Также Совет судей Украины принял решение об обращении к Президенту Украины, касающееся решения вопроса с критическим состоянием оплаты труда работников аппаратов судов.

Утрата силы нормой УПК вследствие ее изменения или признания неконституционной не является основанием для пересмотра решения, принятого до изменений – Верховный Суд

Утрата силы положения Уголовного процессуального кодекса вследствие изменения УПК или признания такого положения неконституционным не является основанием для пересмотра решения, принятого в соответствии с порядком, существовавшим на момент его принятия – Верховный Суд.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене изменений относительно статуса НАБУ и САП

Среди 48 депутатов-инициаторов законопроекта об отмене поправок, внесенных законом 12414, — 10 депутатов от фракции «Слуга народа».

Президент Зеленский объявил, что согласовал законопроект, предусматривающий отсутствие российских связей и независимость НАБУ и САП

«Самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП, законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду», – указал Владимир Зеленский.

75 судей отбора 2017 года обратились к депутатам и ВСП относительно недопущения снижения уровня судейского вознаграждения при введении базовой величины

Размер фактически получаемого судьей местного суда вознаграждения после вычета всех налогов и сборов – 57 тысяч грн в месяц – значительно ниже, чем предусмотренный законом о судоустройстве, и существенно отличается от озвученного в публичном информационном пространстве.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду