В Хмельницкой области молодой человек угрожал убить мать девочки, которую изнасиловал

07:36, 20 августа 2025
19-летний парень изнасиловал 13-летнюю девочку.
В Хмельницкой области молодой человек угрожал убить мать девочки, которую изнасиловал
В Хмельницкой области будут судить 19-летнего местного жителя, который изнасиловал малолетнюю девочку и угрожал убить ее и ее мать. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что мужчина уже имеет судимость за незаконное обращение с оружием и снова совершил преступления во время испытательного срока.

На протяжении прошлого и этого года он имел отношения интимного характера с малолетним, в том числе без его добровольного согласия. На момент совершения преступления ей было 13 лет.

Кроме того, во время конфликта в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый избил девушку и с шумовым автоматом в руках угрожал убить ее саму и мать.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Молодому человеку грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное заключение.

