На Хмельниччині молодик погрожував убити матір дівчинки, яку зґвалтував

19-річний молодик зґвалтував 13-річну дівчинку.

На Хмельниччині судитимуть 19-річного місцевого жителя, який зґвалтував малолітню дівчинку та погрожував вбити її та її матір. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що чоловік уже має судимість за незаконне поводження зі зброєю та знову вчинив злочини під час іспитового терміну.

Упродовж минулого та цього року він мав стосунки інтимного характеру з малолітньою, у тому числі без її добровільної згоди. На час вчинення злочину їй було 13 років.

Окрім того, під час конфлікту в стані алкогольного сп’яніння обвинувачений побив дівчину і з шумовим автоматом в руках погрожував вбити її саму та її матір.

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Молодику загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне ув’язнення.

