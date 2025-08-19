Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

Россияне ударили по Сумскому государственному университету – повреждено шесть корпусов, фото

13:36, 19 августа 2025
Это уже третий удар по одному из ведущих вузов области, говорят в ОВА.
Россияне ударили по Сумскому государственному университету – повреждено шесть корпусов, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские войска в ночь на 18 августа нанесли двойной удар по территории Сумского государственного университета: сначала – баллистической ракетой, а затем – ударными беспилотниками. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

В результате атаки повреждено шесть корпусов вуза: разрушены крыши, выбито более 1200 окон. Пострадали также два многоэтажных дома (около 100 выбитых окон) и частный дом, где повреждены окна и двери. Кроме того, разрушения получили админздание и транспорт.

К счастью, жертв среди людей нет.

Это уже третий удар по СумГУ – одному из ведущих университетов области. «Россияне сознательно уничтожают место, где молодежь получает знания. Их цель – сорвать учебный процесс и отобрать будущее», – подчеркнул Григоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Сумы война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Публичный доступ к информации из реестров относительно предприятий Defence City и их имущества будет ограничен

Верховная Рада примет закон, ограничивающий доступ к данным в публичных реестрах в отношении предприятий, которые Минобороны внесет в перечень Defence City.

Высший совет правосудия поручил Совету судей и ГСА проверить Печерский суд — в суде пропали два дела, одно из которых касалось судьи

В Совете правосудия хотят помочь Печерскому райсуду решить проблемы с хранением материалов судебных дел.

Международные наблюдатели фиксируют нарушения права на защиту во время рассмотрения дела Всеволода Князева в ВАКС

Эксперты Мониторинговой миссии IAC ISHR по результатам мониторинга судебных заседаний ВАКС по делу по обвинению экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева выразили предостережение относительно нарушения прав обвиняемого и его защитников.

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — комитет рекомендовал законопроект

Депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права обращаться в суд с вопросом об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам освобождать опекунов.

Если лицо отказалось предоставить отпечатки пальцев, использование экспертом ранее заполненной дактилокарты не противоречит требованиям УПК — Верховный Суд

Адвокат указывал, что на исследование эксперту была предоставлена дактилокарта, однако образцы папиллярных узоров рук у обвиняемого не отбирались, и прокурором не было предоставлено документов о законности отбора таких образцов, а сама дактилокарта не исследовалась судами и не была открыта стороне защиты.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва