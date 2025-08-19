Россияне ударили по Сумскому государственному университету – повреждено шесть корпусов, фото

Это уже третий удар по одному из ведущих вузов области, говорят в ОВА.

Российские войска в ночь на 18 августа нанесли двойной удар по территории Сумского государственного университета: сначала – баллистической ракетой, а затем – ударными беспилотниками. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

В результате атаки повреждено шесть корпусов вуза: разрушены крыши, выбито более 1200 окон. Пострадали также два многоэтажных дома (около 100 выбитых окон) и частный дом, где повреждены окна и двери. Кроме того, разрушения получили админздание и транспорт.

К счастью, жертв среди людей нет.

Это уже третий удар по СумГУ – одному из ведущих университетов области. «Россияне сознательно уничтожают место, где молодежь получает знания. Их цель – сорвать учебный процесс и отобрать будущее», – подчеркнул Григоров.

