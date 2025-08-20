Трамп позвонил Орбану, чтобы тот прекратил блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

﻿﻿Трамп звонил Орбану по объяснениям, почему тот блокирует движение Украины в ЕС.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров. Главной темой стала позиция Будапешта, который блокирует начало переговоров относительно членства Украины в ЕС. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом дискуссии, пишет Bloomberg.

Разговор состоялся после встречи Трампа с группой европейских лидеров в Белом доме, где обсуждали пути завершения войны России против Украины. Участники попросили американского президента использовать свое влияние на Орбана, чтобы убедить его отказаться от сопротивления украинской заявке на вступление в Евросоюз.

Украина рассматривает членство в политическом и экономическом блоке как составляющую пакета гарантий безопасности, которые должны сдержать Россию от дальнейшей агрессии в случае перемирия.

По информации источников, во время обсуждения Будапешт также выразил интерес к возможному проведению следующего раунда переговоров между президентами России и Украины. Сам Трамп заявил, что стремится организовать сначала двустороннюю встречу Путина и Зеленского, а затем — трехсторонний саммит с его участием. Время и место пока не определены.

Во вторник Орбан на своей странице в соцсети подтвердил, что получил сигнал относительно членства Украины, однако уступать не планирует:

«Членство Украины в Европейском Союзе не предоставляет никаких гарантий безопасности. Поэтому связывание членства с гарантиями является ненужным и опасным», — заявил венгерский премьер.

