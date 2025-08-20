Практика судів
Трамп зателефонував Орбану, щоб той припинив блокувати переговори про вступ України до ЄС

08:13, 20 серпня 2025
Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС.
Джерело фото: Chris Kleponis/Polaris/Bloomberg
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном після переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів. Головною темою стала позиція Будапешта, який блокує початок переговорів щодо членства України в ЄС. Про це повідомили джерела, знайомі з перебігом дискусії, пише Bloomberg.

Розмова відбулася після зустрічі Трампа з групою європейських лідерів у Білому домі, де обговорювали шляхи завершення війни Росії проти України. Учасники попросили американського президента використати свій вплив на Орбана, аби переконати його відмовитися від спротиву українській заявці на вступ до Євросоюзу.

Україна розглядає членство в політичному та економічному блоці як складову пакета гарантій безпеки, які мають стримати Росію від подальшої агресії у випадку перемир’я.

За інформацією джерел, під час обговорення Будапешт також висловив інтерес до можливого проведення наступного раунду переговорів між президентами Росії та України. Сам Трамп заявив, що прагне організувати спочатку двосторонню зустріч Путіна і Зеленського, а згодом — тристоронній саміт за його участі. Час і місце поки що не визначені.

У вівторок Орбан на своїй сторінці в соцмережі підтвердив, що отримав сигнал щодо членства України, однак поступатися не планує:

«Членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки. Тому пов’язування членства з гарантіями є непотрібним і небезпечним», — заявив угорський прем’єр.

