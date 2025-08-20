На Львовщине снова массово отравились дети – они отдыхали в одном гостинично-развлекательном комплексе

12 детей в возрасте от 8 до 15 лет отдыхали в одном гостинично-развлекательном комплексе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Стрыйском районе Львовской области зафиксировано массовое отравление детей, которые отдыхали в местном гостинично-развлекательном комплексе. Об этом сообщили в полиции.

По предварительной информации, в больницы 18 августа доставили 12 пациентов в возрасте от 8 до 15 лет из Харькова, Черкасс, Ивано-Франковска и Ровно. Медики установили у них пищевое отравление.

Первые жалобы у детей появились 17 августа. По этому факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят необходимые экспертизы.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в селе Стрыйского района Львовской области произошло массовое отравление детей, которые отдыхали в одном из частных детских лагерей.

Позже стало известно, что пострадали более 50 человек.

Также массовое отравление произошло в ресторане «Китайский привет» во Львове.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.