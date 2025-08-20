На Львівщині знову масово отруїлися діти – вони відпочивали в одному готельно-розважальному комплексі

12 дітей віком від 8 до 15 років відпочивали в одному готельно-розважальному комплексі.

У Стрийському районі Львівської області зафіксовано масове отруєння дітей, які відпочивали у місцевому готельно-розважальному комплексі. Про це повідомили у поліції.

За попередньою інформацією, до лікарень 18 серпня доставили 12 пацієнтів віком від 8 до 15 років із Харкова, Черкас, Івано-Франківська та Рівного. Медики встановили у них харчове отруєння.

Перші скарги у дітей з’явилися 17 серпня. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події та проводять необхідні експертизи.

Як повідомляла раніше «Судово-юридична газета», у селі Стрийського району Львівської області сталося масове отруєння дітей, які відпочивали в одному з приватних дитячих таборів.

Згодом стало відомо, що постраждали понад 50 людей.

Також масове отруєння відбулося в ресторані «Китайський привіт» у Львові.

