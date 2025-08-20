На Полтавщине во время воздушной тревоги объявили радиационную угрозу – что произошло

Во время воздушной тревоги из-за сбоя ошибочно объявили о радиационной угрозе.

На Полтавщине из-за сбоя в системе оповещения вместо сигнала о воздушной тревоге объявили о радиационной угрозе.

Об инциденте сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

«К сведению жителей области. Сегодня во время воздушной тревоги из-за очередных атак вражеских БпЛА в системе оповещения произошел сбой и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза», — отметил он.

