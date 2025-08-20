На Полтавщині під час повітряної тривоги оголосили радіаційну загрозу – що сталося

Під час повітряної тривоги через збій помилково оголосили про радіаційну загрозу.

Джерело фото: Shutterstock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Полтавщині через збій у системі оповіщення замість сигналу про повітряну тривогу оголосили про радіаційну загрозу.

Про інцидент повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

«До відома жителів області. Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза», — зазначив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.