Практика судов
  1. В мире

Трамп заявил, что стремится к миру в Украине, чтобы «попасть в рай»

09:05, 20 августа 2025
Президент США ранее заявил, что хочет «попробовать попасть в рай, если возможно».
Трамп заявил, что стремится к миру в Украине, чтобы «попасть в рай»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт во время брифинга подтвердила, что стремление президента США Дональда Трампа достичь мира в Украине имеет не только политический, но и личный мотив. По ее словам, он действительно верит, что это поможет ему «попасть в рай». Об этом пишет Sky News.

Ранее Трамп в комментарии Fox News заявил:

«Если я смогу спасти 7 000 человек в неделю от убийств, я думаю, это достаточно… Я хочу попробовать попасть в рай, если возможно. Я слышу, что у меня не очень хорошо получается. Я действительно на самом дне тотемного столба. Но если я смогу попасть в рай, это будет одной из причин».

Комментируя эти слова, Ливитт отметила:

«Я думаю, президент был серьезен. Я думаю, он хочет попасть в рай, как, надеюсь, все мы в этой комнате тоже».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Публичный доступ к информации из реестров относительно предприятий Defence City и их имущества будет ограничен

Верховная Рада примет закон, ограничивающий доступ к данным в публичных реестрах в отношении предприятий, которые Минобороны внесет в перечень Defence City.

Высший совет правосудия поручил Совету судей и ГСА проверить Печерский суд — в суде пропали два дела, одно из которых касалось судьи

В Совете правосудия хотят помочь Печерскому райсуду решить проблемы с хранением материалов судебных дел.

Международные наблюдатели фиксируют нарушения права на защиту во время рассмотрения дела Всеволода Князева в ВАКС

Эксперты Мониторинговой миссии IAC ISHR по результатам мониторинга судебных заседаний ВАКС по делу по обвинению экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева выразили предостережение относительно нарушения прав обвиняемого и его защитников.

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — комитет рекомендовал законопроект

Депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права обращаться в суд с вопросом об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам освобождать опекунов.

Если лицо отказалось предоставить отпечатки пальцев, использование экспертом ранее заполненной дактилокарты не противоречит требованиям УПК — Верховный Суд

Адвокат указывал, что на исследование эксперту была предоставлена дактилокарта, однако образцы папиллярных узоров рук у обвиняемого не отбирались, и прокурором не было предоставлено документов о законности отбора таких образцов, а сама дактилокарта не исследовалась судами и не была открыта стороне защиты.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва