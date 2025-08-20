Трамп заявил, что стремится к миру в Украине, чтобы «попасть в рай»

Президент США ранее заявил, что хочет «попробовать попасть в рай, если возможно».

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт во время брифинга подтвердила, что стремление президента США Дональда Трампа достичь мира в Украине имеет не только политический, но и личный мотив. По ее словам, он действительно верит, что это поможет ему «попасть в рай». Об этом пишет Sky News.

Ранее Трамп в комментарии Fox News заявил:

«Если я смогу спасти 7 000 человек в неделю от убийств, я думаю, это достаточно… Я хочу попробовать попасть в рай, если возможно. Я слышу, что у меня не очень хорошо получается. Я действительно на самом дне тотемного столба. Но если я смогу попасть в рай, это будет одной из причин».

Комментируя эти слова, Ливитт отметила:

«Я думаю, президент был серьезен. Я думаю, он хочет попасть в рай, как, надеюсь, все мы в этой комнате тоже».

