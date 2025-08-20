Практика судів
  1. У світі

Трамп заявив, що прагне миру в Україні, щоб «потрапити в рай»

09:05, 20 серпня 2025
Президент США раніше заявив, що хоче «спробувати потрапити до раю, якщо можливо».
Трамп заявив, що прагне миру в Україні, щоб «потрапити в рай»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прес-секретарка Білого дому Каролін Лівітт під час брифінгу підтвердила, що прагнення президента США Дональда Трампа досягти миру в Україні має не лише політичний, а й особистий мотив. За її словами, він дійсно вірить, що це допоможе йому «потрапити до раю». Про це пише  Sky News.

Раніше Трамп у коментарі Fox News заявив:

«Якщо я зможу врятувати 7 000 людей на тиждень від убивств, я думаю, це досить… Я хочу спробувати потрапити до раю, якщо можливо. Я чую, що я не дуже добре справляюся. Я дійсно на самому дні тотемного стовпа. Але якщо я зможу потрапити до раю, це буде однією з причин».

Коментуючи ці слова, Лівітт зазначила:

«Я думаю, президент був серйозним. Я думаю, він хоче потрапити до раю, як, сподіваюся, усі ми в цій кімнаті також».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Україна Дональд Трамп війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Публічний доступ до інформації з реєстрів стосовно підприємств Defence City та їх майна буде обмежено

Верховна Рада ухвалить закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Вища рада правосуддя доручила Раді суддів та ДСА перевірити Печерський суд — в суді зникли дві справи, одна з яких стосувалася судді

У Раді правосуддя хочуть допомогти Печерському райсуду вирішити проблеми зі збереженням матеріалів судових справ.

Міжнародні спостерігачі фіксують порушення права на захист під час розгляду справи Всеволода Князєва у ВАКС

Експерти Моніторингової місії IAC ISHR за результатами моніторингу судових засідань ВАКС у справі за обвинуваченням екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва висловили застереження щодо порушення прав обвинуваченого і його захисників.

Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — комітет рекомендував законопроект

Депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Якщо особа відмовилася надати відбитки пальців, використання експертом раніше заповненої дактилокарти не суперечить вимогам КПК — Верховний Суд

Адвокат вказував, що на дослідження експерту було надано дактилокарту, однак зразки папілярних візерунків рук у обвинуваченого не відбирались, і прокурором не надано документів про законність відібрання таких зразків, а сама дактилокарта не досліджувалась судами і не відкривалась стороні захисту.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва