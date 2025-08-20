Трамп заявив, що прагне миру в Україні, щоб «потрапити в рай»

Президент США раніше заявив, що хоче «спробувати потрапити до раю, якщо можливо».

Прес-секретарка Білого дому Каролін Лівітт під час брифінгу підтвердила, що прагнення президента США Дональда Трампа досягти миру в Україні має не лише політичний, а й особистий мотив. За її словами, він дійсно вірить, що це допоможе йому «потрапити до раю». Про це пише Sky News.

Раніше Трамп у коментарі Fox News заявив:

«Якщо я зможу врятувати 7 000 людей на тиждень від убивств, я думаю, це досить… Я хочу спробувати потрапити до раю, якщо можливо. Я чую, що я не дуже добре справляюся. Я дійсно на самому дні тотемного стовпа. Але якщо я зможу потрапити до раю, це буде однією з причин».

Коментуючи ці слова, Лівітт зазначила:

«Я думаю, президент був серйозним. Я думаю, він хоче потрапити до раю, як, сподіваюся, усі ми в цій кімнаті також».

