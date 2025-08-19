Практика судів
Росіяни вдарили по Сумському державному університету – пошкоджено шість корпусів, фото

13:36, 19 серпня 2025
Це вже третій удар по одному з провідних вишів області, кажуть в ОВА.
Росіяни вдарили по Сумському державному університету – пошкоджено шість корпусів, фото
Російські війська у ніч на 18 серпня завдали подвійного удару по території Сумського державного університету: спершу – балістичною ракетою, а згодом – ударними безпілотниками. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок атаки пошкоджено шість корпусів вишу: зруйновані дахи, вибито понад 1200 вікон. Постраждали також два багатоповерхові будинки (близько 100 вибитих вікон) та приватний будинок, де пошкоджені вікна й двері. Окрім того, зазнали руйнувань адмінбудівля та транспорт.

На щастя, жертв серед людей немає.

Це вже третій удар по СумДУ – одному з провідних університетів області. «Росіяни свідомо нищать місце, де молодь здобуває знання. Їхня мета – зірвати навчальний процес і відібрати майбутнє», – наголосив Григоров.

